Звёзды «Ливерпуля» сыграли вдвоём против 30 футболистов. Но очень маленьких

 

Фото: Скриншот видео

Филиппе Коутиньо и Джорджиньо Вейналдум, полузащитники футбольного клуба «Ливерпуль», провели уморительный матч против 30 воспитанников футбольной академии младше девяти лет.

Качество против количества: с одной стороны два высокорослых профессионала, бразилец и голландец, плюс маленький вратарь, с другой стороны 28 полевых игроков, расставленных по схеме 10 — 9 — 9, и целых два вратаря. Смотрите, что получилось!

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Игра, отчёт о которой опубликован на официальном канале клуба, закончилась боевой ничьей — 3:3. В ней были и штрафные, и угловые, и ввод мяча из-за боковой, и вполне пристойный отбор мяча в исполнении восьмилеток в красном. И, конечно, масса положительных эмоций.

На наш вкус, на поле не хватало кого-то вроде Мелоди Донше, которая могла бы пройти через всё поле мимо маленьких воспитанников «Ливерпуля», не опуская мяч на землю. А ещё в этом искромётном, хотя и довольно коротком матче, не было многочисленных нарушений правил, жёлтых карточек, симуляций и сомнительных пенальти, в отличие от «величайшего матча в истории».

Интересно, как выглядел бы такой футбол «понарошку» в исполнении «Барселоны»?


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