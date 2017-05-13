«Челси» досрочно стал чемпионом Англии

Лондонский «Челси» обыграл «Вест Бромвич» и обеспечил себе победу в Английской премьер-лиге (АПЛ) в сезоне-2016/2017.

Встреча в рамках 37-го тура чемпионата прошла вечером 12 мая и завершилась победой лондонцев со счетом 1:0. Единственный мяч забил форвард Миши Батшуайи на 82-й минуте.

«Челси» оторвался от идущего на втором месте «Тоттенхэма», имеющего одну игру в запасе, на десять очков. Таким образом, «аристократы» оказались недосягаемы для своего конкурента.

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Этот титул стал для лондонцев первым под руководством итальянского тренера Антонио Конте, который возглавил команду летом 2016 года. Всего клуб шесть раз в своей истории побеждал в чемпионате Англии.

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