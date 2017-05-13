Владимир Кличко вернулся в рейтинг WBC

Экс-чемпион мира по версии WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-5, 53 КО) вернулся на лидирующие позиции в рейтинг WBC. Теперь украинец занимает второе место, уступая лишь чемпиону Деонтею Уайлдеру (39-0, 38 КО) и первому обязательному претенденту на титул - Бермейну Стиверну (25-2-1, 21 КО).

Интересно, что до поединка с британцем Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) Владимир Кличко не входил даже в топ-15 боксеров организации, занимая при этом вторую позицию в рейтинге WBA в третью - в IBF.

Отметим, что в пятерку сильнейших боксеров-супертяжей по версии WBC также входят кубинец Луис Ортис, болгарин Кубрат Пулев и британец Диллиан Уайт. На 13 месте располагается украинец Андрей Руденко, который обладает поясом WBC International Silver.

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Рейтинг WBC в супертяжелом весе:

Чемпион - Деонтей Уайлдер (США)

1. Бермейн Стиверн (Канада)

2. Владимир Кличко (Украина)

3. Луис Ортис (Куба)

4. Кубрат Пулев (Болгария)

5. Диллиан Уайт (Великобритания)

6. Энди Руис (Мексика)

7. Мариуш Вах (Польша)

8. Карлос Такам (Камерун)

9. Доминик Бризил (США)

10. Дерек Чисора (Великобритания)

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