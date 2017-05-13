Тяжелоатлетка Ребека Коха установила новый рекорд Латвии

Ребека Коха
 

Ребека Коха. Фото: AP/LETA

Лучшая латвийская тяжелоатлетка вентспилчанка Ребека Коха установила новые рекорды Латвии в толчке и в сумме – 214 (96+118). Сделала она это на турнире Pokal der Blauen Scherter, прошедшем в Германии.

Этот результат обеспечил ей также первое место среди женщин. Отметим, что на этих соревнованиях она становится победительницей второй год подряд.

Данные соревнования – одни из старейших в Германии и собирают сильнейших тяжелоатлетов этой страны.

С некоторых пор на турнир приглашаются и спортсмены из других стран. В этом году в соревнованиях принимали участие 33 штангиста из Германии, Польши, Латвии, Швеции, Венгрии, Бельгии, Финляндии, Италии и Ирландии.

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Соревнования проходили среди мужчин и женщин без учета весовой категории. Места же распределялись по таблице Синклера.

Ребека Коха набрала 169 баллов и обошла на 24 очка испанку Атенерию Эрнандес и на 25 – шведку Партицию Стрениус. Кстати, на чемпионате Европы суммарный результат (214 кг) принес бы Ребеке золотую медаль.

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