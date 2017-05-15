Первая ракетка Латвии Севастова вошла в топ-20 лучших теннисисток мира

Анастасия Севастова
 

Анастасия Севастова. Фото: AFP/LETA

Новый личный рекорд в рейтинге WTA установила первая ракетка Латвии Анастасия Севастова, которая поднялась на четыре позиции и теперь занимает в списке лучших теннисисток мира 18 место.

На прошлой неделе 27-летняя Севастова удачно выступила на престижном турнире серии «Premier» в Мадриде, где дошла до полуфинала. В столь значимых соревнованиях лучшая теннисистка Латвии дошла так далеко впервые в карьере.

Елена Остапенко потеряла 4 позиции и теперь в рейтинге WTA занимает 50 место. Диана Марцинкевич занимает 313 позицию, Лаура Гулбе - Сестра Эрнеста Гулбиса - находится на 1142 месте, а Даниела Висмане - на 1241 позиции.

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Отметим, что лидером рейтинга WTA является немка Ангелика Кербер, которая обошла Серену Уильямс. Третье место занимает чешка Каролина Плишкова, которую Севастова обыграла на турнире в Мадриде.

На четвертое место поднялась Симона Халеп их Румынии. Именно она в полуфинале мадридского турнира обыграла Севастову.


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