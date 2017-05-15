Деньги закончились? Тайсон Фьюри продал свой дорогой Ferrari

Похоже, у экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри начали заканчиваться деньги, которые он заработал в 2015 года в поединке против Владимира Кличко.
- Тайсон Фьюри анонсировал возвращение на ринг 7 марта 2017 г.
Такой вывод можно сделать исходя из того, что боксер решил продать свой шикарный Ferrari California, стоимостью 160 тысяч фунтов (206 тысяч долларов), одному из своих друзей.
Фьюри разместил видео у себя в Instagram с подписью: «Вот и все, продал Ferrari моему другу».
Добавим, что по оценке британских СМИ Тайсон Фьюри за бой с Владимиром Кличко заработал около 7,5 млн долларов.Еще по этой теме