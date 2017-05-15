Деньги закончились? Тайсон Фьюри продал свой дорогой Ferrari

Похоже, у экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри начали заканчиваться деньги, которые он заработал в 2015 года в поединке против Владимира Кличко.

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Такой вывод можно сделать исходя из того, что боксер решил продать свой шикарный Ferrari California, стоимостью 160 тысяч фунтов (206 тысяч долларов), одному из своих друзей.

Фьюри разместил видео у себя в Instagram с подписью: «Вот и все, продал Ferrari моему другу».

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Instagram

Sold my #ferrari to my friend @yesmissblj show ur dad the vid A post shared by Tyson Fury (@gypsyking101) on May 14, 2017 at 3:51am PDT

Добавим, что по оценке британских СМИ Тайсон Фьюри за бой с Владимиром Кличко заработал около 7,5 млн долларов.

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