Деньги закончились? Тайсон Фьюри продал свой дорогой Ferrari

Тайсон Фьюри
 

Тайсон Фьюри. Фото: REUTERS/Scanpix

Похоже, у экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри начали заканчиваться деньги, которые он заработал в 2015 года в поединке против Владимира Кличко.

Еще по этой теме

Такой вывод можно сделать исходя из того, что боксер решил продать свой шикарный Ferrari California, стоимостью 160 тысяч фунтов (206 тысяч долларов), одному из своих друзей.

Фьюри разместил видео у себя в Instagram с подписью: «Вот и все, продал Ferrari моему другу».

Реклама

Instagram

Sold my #ferrari to my friend @yesmissblj show ur dad the vid

A post shared by Tyson Fury (@gypsyking101) on

Добавим, что по оценке британских СМИ Тайсон Фьюри за бой с Владимиром Кличко заработал около 7,5 млн долларов.

Еще по этой теме
Боксер Фьюри признался в употреблении кокаина

Боксер Фьюри признался в употреблении кокаина

Боксер Фьюри, объявивший о завершении карьеры, может появиться на ринге

Боксер Фьюри, объявивший о завершении карьеры, может появиться на ринге

Фьюри отказался от титулов чемпиона мира для борьбы с наркозависимостью

Фьюри отказался от титулов чемпиона мира для борьбы с наркозависимостью


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ādamlauks, 125000 EUR
Земля
Земля, Cenu pag., 60000 EUR
Дом
Дом, Ķekava, 173500 EUR

reklama.vesti.lv

Победителем «Евровидения-2017» стал португалец Сальвадор Собрал Showbiz

Победителем «Евровидения-2017» стал португалец Сальвадор Собрал

Европол: глобальная хакерская атака на 100 стран беспрецедентна Hi-Tech

Европол: глобальная хакерская атака на 100 стран беспрецедентна

Сеть восхищается задумкой жениха с обручальным кольцом Wo&Men

Сеть восхищается задумкой жениха с обручальным кольцом

Резко похудевшая Мария Максакова поразила гостей «Евровидения» Showbiz

Резко похудевшая Мария Максакова поразила гостей «Евровидения»

Телескоп «Хаббл» запечатлел быстрые пересекающиеся галактики Hi-Tech

Телескоп «Хаббл» запечатлел быстрые пересекающиеся галактики

Спорт

Бокс

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
C/C++ PROGRAMMĒTĀJS/-A
C/C++ PROGRAMMĒTĀJS/-A
SEKRETĀRI/-U (UZ NOTEIKTU LAIKU) ...
SEKRETĀRI/-U (UZ NOTEIKTU LAIKU) ...
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
SISTĒMU ANALĪTIĶIS/E - IT PR ...
SISTĒMU ANALĪTIĶIS/E - IT PR ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 