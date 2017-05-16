Севастова с победы начала турнир серии «Premier» в Риме

Анастасия Севастова
 

Анастасия Севастова. Фото: AP/LETA

Лучшая теннисистка Латвии Анастасия Севастова во вторник прошла во второй круг турнира серии «Premier» в Риме. В первом матче соревнований она со счетом 6:4, 6:4 обыграла Камелию Бег из Румынии.

Матч проходил 1 час и 34 минуты.

За выход во второй круг она заработала 60 рейтинговых очков и премию в размере 13 501 евро.

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В международном рейтинге WTA 27-летняя Севастова занимает 18 место, что является лучшим показателем в ее карьере. Соперницы ранее трижды встречались на корте, и два раза победу одерживала представительница Латвии.

Во втором круге Севастова сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой, которая в матче первого круга со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 обыграла опытную австралийку Саманту Стосур.

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