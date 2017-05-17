Организаторы «Ролан Гаррос» отказали Шараповой в участии в турнире

Организаторы «Ролан Гаррос» отказались предоставить Марии Шараповой специальное приглашение (wild card), россиянка не выступит на турнире. Об этом на онлайн-конференции сообщил глава Федерации тенниса Франции Бернард Джудичелли.

«Мне жаль, что Мария не выступит на «Ролан Гаррос», жаль ее болельщиков, но мы можем давать wild card теннисистам, возвращающимся после травм, но не после допинговой дисквалификации. Мы должны уважать дух честной игры. Мы будем рады видеть ее на «Ролан Гаррос», когда она попадет на турнир по рейтингу», — заявил Джудичелли.

Ранее 16 мая директор «Ролан Гаррос» Ги Форже заявил, что решение о предоставлении wild card Шараповой не принято.

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В конце апреля Шарапова вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Многие теннисисты, в том числе Энди Маррей и Кристина Младенович, высказывались против допуска россиянки на престижные соревнования. На момент публикации новости 30-летняя Шарапова проводит матч второго круга турнира в Риме и уступает хорватской теннисистке Мирьяне Лучич-Барони в первом сете — 1:2.

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