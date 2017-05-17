Организаторы «Ролан Гаррос» отказали Шараповой в участии в турнире

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Организаторы «Ролан Гаррос» отказались предоставить Марии Шараповой специальное приглашение (wild card), россиянка не выступит на турнире. Об этом на онлайн-конференции сообщил глава Федерации тенниса Франции Бернард Джудичелли.

Еще по этой теме

«Мне жаль, что Мария не выступит на «Ролан Гаррос», жаль ее болельщиков, но мы можем давать wild card теннисистам, возвращающимся после травм, но не после допинговой дисквалификации. Мы должны уважать дух честной игры. Мы будем рады видеть ее на «Ролан Гаррос», когда она попадет на турнир по рейтингу», — заявил Джудичелли.

Ранее 16 мая директор «Ролан Гаррос» Ги Форже заявил, что решение о предоставлении wild card Шараповой не принято.

Реклама

В конце апреля Шарапова вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Многие теннисисты, в том числе Энди Маррей и Кристина Младенович, высказывались против допуска россиянки на престижные соревнования. На момент публикации новости 30-летняя Шарапова проводит матч второго круга турнира в Риме и уступает хорватской теннисистке Мирьяне Лучич-Барони в первом сете — 1:2.

Еще по этой теме
Шарапова победила в первом матче после дисквалификации

Шарапова победила в первом матче после дисквалификации

Шарапова проиграла в полуфинале первого турнира после дисквалификации

Шарапова проиграла в полуфинале первого турнира после дисквалификации

Шарапова проиграла критиковавшей ее Бушар

Шарапова проиграла критиковавшей ее Бушар


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 3450 EUR
Дом
Дом, Ādamlauks, 125000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 60000 EUR

reklama.vesti.lv

Угадай, на каких авто ездят латвийские политики Hi-Tech

Угадай, на каких авто ездят латвийские политики

Новая Зеландия начала войну с крысами Hi-Tech

Новая Зеландия начала войну с крысами

Любовь к сыру связали с продолжительностью жизни Wo&Men

Любовь к сыру связали с продолжительностью жизни

В Европоле предсказали новую волну кибератак Hi-Tech

В Европоле предсказали новую волну кибератак

Боня раскрыла истинную причину разрыва с миллионером Showbiz

Боня раскрыла истинную причину разрыва с миллионером

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
INFORMATION MANAGEMENT SPECIAL ...
INFORMATION MANAGEMENT SPECIAL ...
PRODUCT TRAINER
PRODUCT TRAINER
PRODUKTU APMĀCĪBU PASNIEDZĒJS/-A ...
PRODUKTU APMĀCĪBU PASNIEDZĒJS/-A ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/ ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 