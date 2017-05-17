Мерзликин извинился за слова о России

 

Фото: Sergei Fadeichev/TASS/Scanpix

Голкипер сборной Латвии по хоккею Элвис Мерзликин извинился за негативные слова по отношению к России. Слова вратаря приводит ТАСС.

«Я знаю, что меня могли возненавидеть за то, что я сказал о России. Я извиняюсь, я не то имел в виду: я хотел сказать, что меня не интересует КХЛ. Моя мечта — Национальная хоккейная лига, я так и сказал. Москва мне понравилась, так что я извиняюсь перед вашими болельщиками», — сказал Мерзликин.

Ранее голкипер заявил, что ему не нравится в России и в Москве, поэтому он не стал рассматривать предложения от клубов из КХЛ.

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«Предложения от российских клубов были после прошлогоднего чемпионата мира, но мне не нравитсяРоссияи КХЛ. Я даже не слежу за вашей лигой и не знаю, какие там есть команды», - отметил он.

«В России я был только один раз — в прошлом году в Москве. Может быть, в других городах очень здорово, мне трудно сказать. Но первое впечатление у меня не очень. Москва, конечно, красивый город, но там так много людей. До арены там нужно было ехать очень долго!».

В среднем за игру Мерзликин пропускал на этом ЧМ 1,6 шайбы и отражал 94,63% бросков соперников.

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