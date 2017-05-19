НБА назвала символические пятерки сезона-2016/17

Джеймс Харден
 

Джеймс Харден. Фото: AP/LETA

Национальная баскетбольная ассоциация опубликовала результаты голосования журналистов. 15 лучших игроков сезона по позициям были распределены в символические пятерки.

Сотня голосующих выбирали два лучших защитника, два форварда и центрового по итогам их выступления в сезоне-2016/17.

За попадание в первую пятерку игроку присуждается 5 баллов, во вторую и третью – 3 и 1 балл соответственно.

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Первая символическая пятерка:

Джеймс Харден (Хьюстон) – 500 баллов
Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити) – 498
Кавай Ленард (Сан-Антонио) – 490
ЛеБрон Джеймс (Кливленд) – 498
Энтони Дэвис (Новый Орлеан) – 343

Вторая символическая пятерка:

Стефен Карри (Голден Стэйт) – 290
Айзея Томас (Бостон) – 236
Кевин Дюрант (Голден Стэйт) – 239
Яннис Адетокумбо (Милуоки) – 258
Руди Гобер (Юта) – 339

Третья символическая пятерка:

Джон Уолл (Вашингтон) – 125
ДеМар ДеРозан (Торонто) – 62
Джимми Батлер (Чикаго) – 102
Дрэймонд Грин (Голден Стэйт) – 134
ДеАндре Джордан (Клипперс) – 54

Игроки, которые получали баллы, но не попали в пятерки:

Карл-Энтони Таунс (Миннесота) – 50
Крис Пол (Клипперс) – 49
Марк Газоль (Мемфис) – 48
ДеМаркус Казинс (Новый Орлеан) – 42
Пол Джордж (Индиана) – 40
Гордон Хэйворд (Юта) – 27
Хассан Уайтсайд (Майами) – 18
Кайри Ирвинг (Кливленд) – 14
Клэй Томпсон (Голден Стэйт) – 14
Никола Йокич (Денвер) – 12
Дэмиан Лиллард (Портленд) – 12
Пол Миллсэп (Атланта) – 3
ЛаМаркус Олдридж (Сан-Антонио) – 1
Блэйк Гриффин (Клипперс) – 1
Эл Хорфорд (Клипперс) – 1


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