НБА назвала символические пятерки сезона-2016/17

Национальная баскетбольная ассоциация опубликовала результаты голосования журналистов. 15 лучших игроков сезона по позициям были распределены в символические пятерки.

Сотня голосующих выбирали два лучших защитника, два форварда и центрового по итогам их выступления в сезоне-2016/17.

За попадание в первую пятерку игроку присуждается 5 баллов, во вторую и третью – 3 и 1 балл соответственно.

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Первая символическая пятерка:

Джеймс Харден (Хьюстон) – 500 баллов

Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити) – 498

Кавай Ленард (Сан-Антонио) – 490

ЛеБрон Джеймс (Кливленд) – 498

Энтони Дэвис (Новый Орлеан) – 343

Вторая символическая пятерка:

Стефен Карри (Голден Стэйт) – 290

Айзея Томас (Бостон) – 236

Кевин Дюрант (Голден Стэйт) – 239

Яннис Адетокумбо (Милуоки) – 258

Руди Гобер (Юта) – 339

Третья символическая пятерка:

Джон Уолл (Вашингтон) – 125

ДеМар ДеРозан (Торонто) – 62

Джимми Батлер (Чикаго) – 102

Дрэймонд Грин (Голден Стэйт) – 134

ДеАндре Джордан (Клипперс) – 54

Игроки, которые получали баллы, но не попали в пятерки:

Карл-Энтони Таунс (Миннесота) – 50

Крис Пол (Клипперс) – 49

Марк Газоль (Мемфис) – 48

ДеМаркус Казинс (Новый Орлеан) – 42

Пол Джордж (Индиана) – 40

Гордон Хэйворд (Юта) – 27

Хассан Уайтсайд (Майами) – 18

Кайри Ирвинг (Кливленд) – 14

Клэй Томпсон (Голден Стэйт) – 14

Никола Йокич (Денвер) – 12

Дэмиан Лиллард (Портленд) – 12

Пол Миллсэп (Атланта) – 3

ЛаМаркус Олдридж (Сан-Антонио) – 1

Блэйк Гриффин (Клипперс) – 1

Эл Хорфорд (Клипперс) – 1