Рига и Минск получили право на проведение ЧМ по хоккею в 2021 году

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) на ежегодном конгрессе постановила, что Рига и Минск получают право на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году.
До сих пор ЧМ по хоккею прошел в Латвии единственный раз - в 2006 году, а в Белоруссии турнир проходил в 2014 году.
Латвийская федерация хоккея и Белорусская федерация хоккея подали совместную заявку на проведение чемпионата в январе, а в феврале в странах побывала инспекция IIHF.
ЧМ по хоккею пройдет с 7 по 23 мая 2021 года.
Рига выдвигала свою кандидатуру на проведение чемпионата мира по хоккею в 2014 году, в 2017 году совместно с Копенгагеном и в 2018 году.
Чемпионат этого года проходил в Германии и Франции.Еще по этой теме