Рига и Минск получили право на проведение ЧМ по хоккею в 2021 году

Latvijas hokeja fani
 

Latvijas hokeja fani. Фото: Edijs Pālens / LETA

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) на ежегодном конгрессе постановила, что Рига и Минск получают право на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

До сих пор ЧМ по хоккею прошел в Латвии единственный раз - в 2006 году, а в Белоруссии турнир проходил в 2014 году.

Латвийская федерация хоккея и Белорусская федерация хоккея подали совместную заявку на проведение чемпионата в январе, а в феврале в странах побывала инспекция IIHF.

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ЧМ по хоккею пройдет с 7 по 23 мая 2021 года.

Рига выдвигала свою кандидатуру на проведение чемпионата мира по хоккею в 2014 году, в 2017 году совместно с Копенгагеном и в 2018 году.

Чемпионат этого года проходил в Германии и Франции.

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