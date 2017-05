Чемпионат мира по хоккею 2022 года пройдет в Финляндии

Данную информацию в своем Twitter подтвердила Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF).

Как сообщает Yle, матчи турнира будут проходить в Хельсинки и Тампере.

Ранее на заседании IIHF в Кельне Финляндия проиграла в один голос на проведение ЧМ 2021 года, который в итоге организуют Рига и Минск.

Twitter

Nice move. Finland, which lost with its bid for 2021, will jump in for 2022 #IIHFWorlds. Unanimously approved by Congress. Tampere&Helsinki pic.twitter.com/MIul8zGWdw— IIHF (@IIHFHockey) 19 May 2017