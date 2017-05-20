ЛеБрон Джеймс не попал в список претендентов на звание MVP

Леброн Джеймс
 

Леброн Джеймс. Фото: Reuters/LETA

Национальная баскетбольная ассоциация представила полный список кандидатов на главные индивидуальные призы по итогам сезона-2016/17.

MVP: Расселл Уэстбрук, Джеймс Харден, Кавай Ленард

Лучший игрок защитного плана: Кавай Ленард, Дрэймонд Грин, Руди Гобер

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Тренер года: Эрик Споэльстра, Грегг Попович, Майк Д’Антони

Новичок года: Джоэл Эмбиид, Дарио Шарич, Малкольм Брогдон

Самый прогрессирующий игрок: Никола Йокич, Яннис Адетокумбо, Руди Гобер

Лучший «шестой» игрок: Эрик Гордон, Лу Уильямс, Андре Игудала

Отметим, что лидер Кавальерс ЛеБрон Джеймс не попал в число номинантов на звание Самого ценного игрока.

Победители в представленных номинациях будут объявлены 26 июня на специальной церемонии вручения наград. Ведущим мероприятия будетканадский хип-хоп исполнитель Дрейк.

Кроме того, на церемонии будут названы защитные пятерки и пятерки лучших новичков, обладатели наград лучшему менеджеру и партнеру по команде года, призы за спортивное поведение, за вклад в благотворительность и лучшему партнеру по команде года.

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