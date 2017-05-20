Олимпийские медали Рио стали ржаветь

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Более ста медалей Олимпийских и Паралимпийских игр, которые прошли в Рио-де-Жанейро в 2016 году, возвращены организаторам из-за появившихся на них черных пятен и ржавчины.

Бразильский монетный двор исправит дефекты, а это минимум 130 медалей, в основном бронзовых, и вернет награды их обладателям.

«Самая распространенная проблема в том, что медали неправильно хранились, в результате лаковое покрытие сошло, они начали ржаветь или стали появляться черные пятна в поврежденных местах. Во-вторых, примерно у 10 медалей были проблемы, так как они подверглись сильному холоду. Это абсолютно нормальное явление», - заявил представитель оргкомитета Игр-2016 Марио Андрада, слова которого цитирует Р-Спорт.

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Всего для Олимпийских игр в Рио было изготовлено 2488 медалей. Серебряные и бронзовые награды на 30 процентов состояли из переработанных материалов.


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