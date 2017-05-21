Серене Уильямс отказали в скидке из-за ее цвета кожи

Американская теннисистка Серена Уильямс опять столкнулась с проявлением расизма, сотрудники обувного бутика в США отказали спортсменке в скидке из-за цвета ее кожи, сообщает New York Post.
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Это стало известно из материалов дела бывшей сотрудницы обувной компании Gianvito Rossi Уитни Уилберн, которая подала в суд на свое бывшее руководство, обвиняя его в неоднократных проявлениях расовой неприязни к ней, в частности, и темнокожим покупателям вообще.
Уилберн заявила, что когда Серена Уильямс через своих представителей попросила у руководства бутика скидку на довольно внушительную покупку, то сотрудники отказались предоставить ей какую-либо скидку, назвав отвратительной.
По словам бывшей сотрудницы, работники бутика отпускали унизительные комментарии расового характера
и таким образом давали понять, что компания не желает видеть свою продукцию на афроамериканках.
«Когда позже компанию все-таки вынудили это сделать под давлением журнала Vogue, бутик предложил известной теннисистке лишь небольшую часть скидки, которую обычно получают белые знаменитости», - говорится в материалах судебного дела.
О реакции самой Уильямс, которая беременна и осенью ожидает появления на свет первенца, на данный момент неизвестно.Еще по этой теме