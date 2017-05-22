«Реал» вернул себе титул чемпиона Испании по футболу

 

Фото: Reuters/LETA

Мадридский «Реал» со счетом 2:0 одержал победу над «Малагой» в матче последнего, 38-го тура чемпионата Испании и вновь завоевал титул чемпиона страны спустя пять лет.

Победу команде Зинедина Зидана обеспечили голы Криштиану Роналду и Карима Бензема, при этом последний забил в практически пустые ворота. Что касается Роналду, то он реализовал свой юбилейный, 50-й гол в этом сезоне.

Чемпионский титул обеспечен «Реалу» вне зависимости от результата параллельного матча с участием «Барселоны». Столичный клуб стал первым, набрав 93 очка, при этом у «Барсы» на три очка меньше.

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«Реал» стал чемпионом Испании в 33-й раз за свою историю, и по этому показателю является самым титулованным в стране. В последний раз «королевский клуб» выигрывал чемпионат в 2012 году, когда командой руководил Жозе Моуринью.


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