Роналду: Люди не знают обо мне ни черта

Криштиану Роналду
 

Криштиану Роналду. Фото: AP/LETA

Лидер мадридского Реала прокомментировал чемпионство команды, завоеванное накануне.

"Я очень счастлив, потому что это было невероятное окончание сезона. Мы стали лучшими впервые за много сезонов благодаря умному менеджменту, помощи тренера и вкладу всех игроков, включая тех, кто играл меньше остальных.

Мы знаем, что финал в Кардиффе будет очень сложным, но сейчас мы будем наслаждаться нашей первой за долгие годы Ла Лигой", – приводит слова Криштиану Роналду marca.es

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«Люди говорят обо мне так, словно о каком-то преступнике. При этом они не знают обо мне ни черта.

Я не святой, но и не дьявол во плоти. Я не смотрю телевизор, потому что, если бы это делал, то не мог бы жить нормально. Они ошибаются в том, какой я на самом деле», – добавил португалец.

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