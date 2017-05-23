В Индонезии публично выпороли двоих мужчин за однополый секс

Религиозная полиция консервативного индонезийского штата Ачех во вторник, 23 мая, провела публичную экзекуцию. Двое мужчин получили по 82 удара розгами за однополый секс по приговору исламского суда.

В толпе, собравшейся перед мечетью в городе Банда-Ачех, раздавались приветственные крики и аплодисменты, когда палачи в масках выводили приговоренных на помост.

Они стояли, опустив головы, а горожане выкрикивали оскорбления и швыряли различные предметы. Многие из собравшихся снимали происходящее на мобильные телефоны, также с площади перед мечетью была организована прямая трансляция, отмечает Reuters.

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Люди в масках и униформе разделили мужчин и женщин, которые пришли полюбоваться на наказание геев, и приготовили целую пачку розг на случай, если они будут ломаться в процессе порки. Наказуемых били, не снимая с них длинных белых рубах. При этом палач ненадолго останавливался, когда те давали понять, что им слишком больно. После экзекуции мужчинам помогли спуститься с помоста и разрешили вернуться к своим семьям.

Местные правозащитные группы уже осудили произошедшее в Ачехе. Как отмечается, в самом консервативном штате Индонезии впервые применили антигомосексуальные законы, принятые в 2014 году.

Это единственный в стране штат, где установлена уголовная ответственность за однополые отношения,

а исламский закон используется одновременно с национальным Уголовным кодексом. Власти узаконили нормы шариата в соответствии со специальным соглашением, которое было подписано в 2005 году, чтобы положить конец кровопролитному сепаратистскому движению.

Национальное законодательство Индонезии не признает гомосексуализм преступлением, однако ЛГБТ-сообщество в стране оказалось под давлением после того, как в прошлом году правительственные чиновники высказали недовольство активностью отдельных его представителей.

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