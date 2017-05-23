В Индонезии публично выпороли двоих мужчин за однополый секс

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Религиозная полиция консервативного индонезийского штата Ачех во вторник, 23 мая, провела публичную экзекуцию. Двое мужчин получили по 82 удара розгами за однополый секс по приговору исламского суда.

В толпе, собравшейся перед мечетью в городе Банда-Ачех, раздавались приветственные крики и аплодисменты, когда палачи в масках выводили приговоренных на помост.

Они стояли, опустив головы, а горожане выкрикивали оскорбления и швыряли различные предметы. Многие из собравшихся снимали происходящее на мобильные телефоны, также с площади перед мечетью была организована прямая трансляция, отмечает Reuters.

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Люди в масках и униформе разделили мужчин и женщин, которые пришли полюбоваться на наказание геев, и приготовили целую пачку розг на случай, если они будут ломаться в процессе порки. Наказуемых били, не снимая с них длинных белых рубах. При этом палач ненадолго останавливался, когда те давали понять, что им слишком больно. После экзекуции мужчинам помогли спуститься с помоста и разрешили вернуться к своим семьям.

Местные правозащитные группы уже осудили произошедшее в Ачехе. Как отмечается, в самом консервативном штате Индонезии впервые применили антигомосексуальные законы, принятые в 2014 году.

Это единственный в стране штат, где установлена уголовная ответственность за однополые отношения,

а исламский закон используется одновременно с национальным Уголовным кодексом. Власти узаконили нормы шариата в соответствии со специальным соглашением, которое было подписано в 2005 году, чтобы положить конец кровопролитному сепаратистскому движению.

Национальное законодательство Индонезии не признает гомосексуализм преступлением, однако ЛГБТ-сообщество в стране оказалось под давлением после того, как в прошлом году правительственные чиновники высказали недовольство активностью отдельных его представителей.

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