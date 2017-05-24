Тренера «Спартака» забыли пригласить на вручение присужденной ему премии

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера не присутствовал на вручении премии лучшему тренеру сезона Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), так как вообще не знал о победе - сообщает портал Lenta.ru со ссылкой на «Р-Спорт».

22 мая состоялся вечер РФПЛ, в рамках которого итальянец Массимо Каррера был признан лучшим тренером сезона. Однако об этом он узнал из Instagram, так как на работе ему об этом не рассказали. По какой причине произошла накладка — неизвестно. В клубе отказались комментировать ситуацию.

«Спартак» под руководством Карреры стал чемпионом РФПЛ в сезоне-2016/17. Итальянец принял клуб после увольнения Дмитрия Аленичева, покинувшего пост в августе 2016-го.

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