Суд оставил в силе приговор Лионелю Месси за уклонение от уплаты налогов

Лионель Месси
 

Лионель Месси. Фото: REUTERS/Scanpix

Верховный суд Испании оставил в силе обвинительный вердикт футболисту «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси, который был приговорен к 21 месяцу лишения свободы за уклонение от уплаты налогов.

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Как сообщает пресс-служба суда, также подтверждено решение о штрафе в размере двух миллионов евро, который футболист должен будет выплатить.

Между тем

суд сократил срок отцу спортсмена Хорхе Орасио Месси, также проходившему по этому делу,

с 21 до 15 месяцев лишения свободы.

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Приговор в отношении Месси и его отца был вынесен судом Барселоны в июле 2016 года за три случая уклонения от налогов на общую сумму 4,1 миллиона евро с доходов, полученных от рекламных контрактов в 2007-2009 годах. По версии следствия, средства скрывались от властей с использованием сети подставных фирм, зарегистрированных в разных странах.

Адвокаты осужденных обжаловали приговор в Верховном суде.

Согласно испанским законам, обвиняемому могут позволить не отбывать тюремный срок

в случае, если преступление совершено впервые и носило ненасильственный характер, а приговор не превышает двух лет.

Таким образом, 29-летний Месси вряд ли попадет в тюрьму. Он продолжит играть в футбол на профессиональном уровне, а наказание будет носить условный характер.

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