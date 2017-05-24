Суд оставил в силе приговор Лионелю Месси за уклонение от уплаты налогов

Верховный суд Испании оставил в силе обвинительный вердикт футболисту «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси, который был приговорен к 21 месяцу лишения свободы за уклонение от уплаты налогов.
Как сообщает пресс-служба суда, также подтверждено решение о штрафе в размере двух миллионов евро, который футболист должен будет выплатить.
Между тем
суд сократил срок отцу спортсмена Хорхе Орасио Месси, также проходившему по этому делу,
с 21 до 15 месяцев лишения свободы.
Приговор в отношении Месси и его отца был вынесен судом Барселоны в июле 2016 года за три случая уклонения от налогов на общую сумму 4,1 миллиона евро с доходов, полученных от рекламных контрактов в 2007-2009 годах. По версии следствия, средства скрывались от властей с использованием сети подставных фирм, зарегистрированных в разных странах.
Адвокаты осужденных обжаловали приговор в Верховном суде.
Согласно испанским законам, обвиняемому могут позволить не отбывать тюремный срок
в случае, если преступление совершено впервые и носило ненасильственный характер, а приговор не превышает двух лет.
Таким образом, 29-летний Месси вряд ли попадет в тюрьму. Он продолжит играть в футбол на профессиональном уровне, а наказание будет носить условный характер.Еще по этой теме