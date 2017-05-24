Новокузнецкий «Металлург» исключили из состава Континентальной хоккейной лиги

Количество участников чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с нового сезона будет сокращено до 27 команд, турнир покидают новокузнецкий «Металлург» и загребский «Медвешчак». В сезоне-2018/2019 лига будет сокращена до 24 клубов.

Как информирует пресс-служба лиги, 24 мая в Барвихе состоялось заседание совета директоров КХЛ, на котором были утверждены основные направления развития и состав участников следующего чемпионата, который претерпел изменения в сторону сокращения.

Чемпионат покинут ХК «Медвешчак» из Загреба, который не подал соответствующие документы для участия в следующем сезоне, а также новокузнецкий «Металлург», замкнувший рейтинг клубов по всем параметрам.

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«Клубы оцениваются по восьми параметрам, два самых слабых клуба по этому рейтингу должны были покинуть лигу.

Нас покидают хорватский «Медвешчак», он не подал документы, и не выступит «Кузня» - клуб оказался последним по всем параметрам нашего рейтинга», - цитирует «Р-Спорт» президента лиги Дмитрия Чернышенко.

В сезоне-2018/2019 планируется сократить число участников лиги до оптимального количества - 24 клуба. Оптимизация состава позволит решить вопрос сокращения расходов, которые идут на компенсации игрокам.

Согласно принятой стратегии развития лиги «в международном векторе»,

слабые российские клубы будут далее заменять сильными иностранными.

По данным Чернышенко, сильных доморощенных игроков объективно не хватает на текущее количество отечественных клубов. Планируется, что в сезоне-2019/2020 в КХЛ вступят две новые иностранные команды.

Исключение «Металлурга» из КХЛ не скажется на новокузнецкой школе хоккея, которая не входит в систему клуба. За это не стоит переживать, уверяет Чернышенко, школа продолжит поставлять таланты. Наоборот, теперь у «Металлурга» высвободятся деньги.

«Лиге нужна более конкурентная среда, у нас сильная разбалансировка. Новокузнецкий «Металлург» по всем параметрам уступает другим клубам, даже на ряд команд ВХЛ ходят больше зрителей, чем на «Кузню«. Сожалеем, что такая эмоциональная реакция сейчас на решение, но у клуба было время подготовиться для этого», - добавил президент КХЛ.

Напомним, что мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов на прошлой неделе призвал жителей города и всех любителей хоккея в стране «подняться всем миром против решения лиги». В соцсетях появились обращения к руководству страны с просьбой сохранить «Металлург» в составе КХЛ.

На совете директоров также принято решение о введении в лиге с сезона-2019/2020 жесткого потолка зарплат, который нельзя будет превышать.

В следующем сезоне произойдет снижение потолка до 900 млн, а к чемпионату 2020-2021 годов планка будет опущена до 600 млн.

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