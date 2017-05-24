Челси отменил свой чемпионский парад по Лондону

Челси планировал провести чемпионский парад в воскресенье, 28 мая – на следующий день после финала Кубка Англии против Арсенала. Однако празднования отменены из-за теракта, который произошел в Манчестере в ночь на 23 мая на концерте Арианы Гранде. Трагедия унесла жизни 22 человека и еще 64 получили ранения.

Вместо воскресных празднований Челси выйдет с черными повязками на рукавах на игру с Арсеналом.

«Каждый, кто ассоциирует себя с Челси, выражает сердечные соболезнования тем, кто пострадал во время террористической атаки в Манчестере.

Мысленно поддерживаем пострадавших, их семьи и друзей», — гласит заявление клуба.

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"В свете столь трагических событий было бы неуместно проводить парад в Лондоне в воскресенье. Учитывая повышенный уровень опасности и понимая, что он может возрасти, мы тщательно все обдумали и пришли к такому решению. Уверены, наши болельщики воспримут его с пониманием.

В знак уважения, наши игроки выйдут на финал Кубка Англии с черными повязками. Также ФК Челси сделает пожертвование в фонд помощи пострадавшим от этой ужасной атаки".

Стоит отметить, что Арсенал отменил видео-трансляцию матча на Эмирейтс Стэдиум, а также потенциальный парад в честь победы в Кубке.

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