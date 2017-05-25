«Манчестер Юнайтед» впервые в своей истории выиграл Лигу Европы

«Манчестер Юнайтед» стал победителем Лиги Европы 2016/2017 годов. В финале англичане выиграли у «Аякса» со счетом 2:0.

Перед финалом Лиги Европы, который состоялся в Стокгольме, должна была состояться церемония открытия, однако она была отменена из-за трагических событий, произошедших накануне в Манчестере. Игроки финала вышли на поле с черными повязками в знак траура по погибшим в теракте на «Манчестер Арене».

Кубок в качестве капитана победителей получал Уэйн Руни, для которого этот матч, вероятнее всего, стал последним в составе «Манчестер Юнайтед». В церемонии награждения приняли участие также травмированные игроки «МЮ», в том числе и Златан Ибрагимович, который в полуфинале Лиги Европы получил травму колена и выбыл из строя на длительный срок.



«Манчестер Юнайтед» победил в Лиги Европы впервые в своей истории. Ранее англичанам ни разу не удавалось победить ни в этом турнире, ни в предшествовавшем ему Кубке УЕФА.



Тренер «МЮ» Жозе Моуринью не проиграл за карьеру ни одного финала еврокубков в карьере. Вместе с «Порту» он выиграл Лигу чемпионов и Кубок УЕФА, а с «Интером» — Лигу чемпионов.