МЮ и «Ман Сити» пожертвовали миллион фунтов пострадавшим в теракте

 

Фото: Scanpix/Reuters

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сделали совместное пожертвование фонду в поддержку пострадавших во время недавнего теракта в городе.

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Напомним, на концерте американской певицы Арианы Гранде в фойе «Манчестер Арены» прогремело два взрыва, в результате которых погибли 22 человека, еще 64 получили ранения.

Клубы из Манчестера сделали взнос в размере 1 миллиона фунтов, увеличив общий фонд до 3 миллионов.

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«Жители Манчестера проявили невероятную силу и сплоченность в свете недавних трагических событий. Надеемся, что наше пожертвование поможет решить огромные проблемы и облегчит боль пострадавших от теракта. Наш совместный взнос станет символом нерушимой силы духа Манчестера», - заявил президент «Ман Сити» Халдун Аль Мубарак.

«Жестокость нападения в понедельник вечером потрясла всех. Наши клубы находятся в самом сердце Манчестера, и будет правильным объединиться. Манкунианцы продемонстрировали фантастическую силу духа после такой трагедии», - ответил исполнительный директор «Ман Юнайтед» Эд Вудворд.

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