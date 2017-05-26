Станет ли Рига спортивной столицей Европы в 2021 году?

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: PantherMedia/ScanPix

Осенью в этом году станет известно, будет ли Рига спортивной столицы Европы в 2021 году, сообщил сегодня на пресс-конференции вице-президент Ассоциации европейских столиц и городов спорта (ACES) Джон Свенсон.

Сегодня вице-мэр Риги Андрис Америкс передал Свенсону заявку Рижского самоуправления на получение титула спортивной столицы Европы.

Впервые этот титул был присвоен в 2001 году Мадриду. Затем его получили Дублин, Копенгаген, Стамбул и ряд других городов.

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В 2017 году спортивной столицей Европы является Марсель, в 2018 году этого звания будет удостоена София, в 2019 году - Будапешт, в 2020 году - Малага.

Для того чтобы получить этот титул, город должен использовать спорт для сближения людей, инвестировать в спортивную инфраструктуру, наладить хорошее партнерство с другими городами.

Удостоенный этого титула город становится частью большой сети, соединяющей профессионалов спорта по всей Европе, получает международную политическую поддержку, внимание мировых СМИ и приток инвестиций, отметил Свенсон.

Наряду с Ригой на титул спортивной столицы Европы в 2021 году претендуют Лиссабон и Гаага. Рига подала заявку первой.


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