Роналду заплатил испанской казне 6 млн евро, не дожидаясь открытия дела

Криштиану Роналду
 

Криштиану Роналду. Фото: AP/LETA

Португальский нападающий мадридского футбольного клуба «Реал» Криштиану Роналду добровольно заплатил 6 миллионов евро по своей налоговой задолженности, утверждает Marca.

Ранее сообщалось, что налоговые органы завершили проверку в отношении португальца. Они считают доказанным, что в период между 2011 и 2013 годами он не уплатил в казну 8 миллионов евро с доходов по имиджевым правам.

Отмечалось, что футболисту может грозить по четыре месяца тюрьмы за каждый фискальный год

(2011, 2012 и 2013), либо ему просто придется выплатить восемь миллионов евро неуплаченных налогов и штраф.

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Как уточняет издание, хотя Роналду официально не получал уведомления об открытии дела, он добровольно внес шесть миллионов, чтобы закрыть вопросы по непогашенной налоговой задолженности. Тем не менее, ведомство требует от футболиста оплаты всей суммы, которая составляет 15 млн.

Расследования в отношении Роналду начались в 2015 году, еще до публикаций соответствующих материалов на Football Leaks, в которых форварда подозревали в использовании офшорных схем для уклонения от уплаты налогов. В декабре СМИ сообщали, что Роналду подозревается в сокрытии налогов на сумму в 150 миллионов евро.

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