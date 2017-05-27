Гонщик Райкконен спустя девять лет вновь выиграл квалификацию «Формулы-1»

 

Финский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Феррари» Кими Райкконен, проехав лучший круг со временем 1 минута 12,178 секунды, показал первый результат в квалификации Гран-при Монако.

Последний раз финский гонщик выигрывал в квалификации девять лет назад - на Гран-при Франции в 2009 году. С тех пор прошло 129 гонок. Это новый рекорд «Формулы-1» по числу этапов, прошедших между победами одного гонщика в квалификации.

«Это здорово, - приводит слова финна Sky Sports. - Определенно, это сложный уик-энд, но нам удалось сделать в машине все, что мы хотели. На трассе в Монако тяжело показывать высокую скорость, однако это лучшее место для гонки, и завтра мы постараемся добыть максимальный результат».

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Второе место занял немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель, третьим стал еще один финн из команды «Мерседес» Валттери Боттас. Трехкратный чемпион мира и прошлогодний победитель Гран-при Монако британец Льюис Хэмилтон («Мерседес») финишировал с 14-м временем.

Российский гонщик команды «Торо Россо» Даниил Квят показал 11-е время. Гонка Гран-при Монако состоится в воскресенье.


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