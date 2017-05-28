Лавров считает, что в сборной России собраны непредсказуемые футболисты

Сергей Лавров
 

Сергей Лавров. Фото: Alexander Shcherbak/TASS/Scanpix

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который является поклонником футбола и болельщиком московского «Спартака», оценил шансы отечественной сборной на Кубке конфедераций по футболу; по мнению министра, российские футболисты - «очень непредсказуемые парни».

«Что касается российской команды, я не могу прогнозировать, они очень непредсказуемые парни», - сказал министр в эфире телеканала RT.

Кубок конфедераций, о котором, к слову, совсем недавно узнал игрок сборной России Тарасов, пройдет в России с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. В группе со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики.

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В другом квартете действующим чемпионам мира немцам будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна. Полуфиналы пройдут 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно, а финал - 2 июля в Санкт-Петербурге.

Лаврову задали вопрос, каковы шансы у России представить себя на этом турнире с позитивной стороны.

«Это будет зависеть от того, как мы будем играть, и как встретим наших гостей. Я уверен, что мы будем очень гостеприимны», - заключил российский министр.


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