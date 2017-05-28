Киев ждет 170 тысяч фанатов на финал Лиги чемпионов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Власти Киева ожидают до 170 тысяч иностранных футбольных болельщиков во время финального матча Лиги чемпионов УЕФА, который состоится 26 мая 2018 года в столице Украины. Об этом сообщает пресс-служба президента украны.

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Сегодня в Администрации президента состоялось заседание Оргкомитета по подготовке и проведению в Украине финала Лиги чемпионов 2018 года по футболу. Ожидается, что нынешний финал Лиги чемпионов 3 июня в столице Уэльса Кардиффе посетят до 170 тысяч иностранных болельщиков.

«По предварительным оценкам, схожее число гостей приедет и в следующем году в Киев. Столица будет готова к такой нагрузке», – говорится в сообщении.

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Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко заявил, что безупречным проведением финала Лиги чемпионов 2018 года Украина «сможет в очередной раз доказать международному сообществу не случайность своих стремлений быть полноправным членом Европейского сообщества».

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