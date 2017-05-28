Киев ждет 170 тысяч фанатов на финал Лиги чемпионов

Власти Киева ожидают до 170 тысяч иностранных футбольных болельщиков во время финального матча Лиги чемпионов УЕФА, который состоится 26 мая 2018 года в столице Украины. Об этом сообщает пресс-служба президента украны.

Сегодня в Администрации президента состоялось заседание Оргкомитета по подготовке и проведению в Украине финала Лиги чемпионов 2018 года по футболу. Ожидается, что нынешний финал Лиги чемпионов 3 июня в столице Уэльса Кардиффе посетят до 170 тысяч иностранных болельщиков.

«По предварительным оценкам, схожее число гостей приедет и в следующем году в Киев. Столица будет готова к такой нагрузке», – говорится в сообщении.

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Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко заявил, что безупречным проведением финала Лиги чемпионов 2018 года Украина «сможет в очередной раз доказать международному сообществу не случайность своих стремлений быть полноправным членом Европейского сообщества».

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