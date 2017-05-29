Пилот Andretti Autosport Такумо Сато одержал победу в 101-й гонке Инди-500. Это первая победа не только для Сато на знаменитой трассе, но и для японских гонщиков. Вторым финишировал пилот Team Penske Элио Кастроневеш, третьим – новичок гонки Эд Джонс, выступающий за Dale Coyne Racing.

Испанский пилот Формулы-1 Фернандо Алонсо стабильно ехал в первой десятке, на протяжении 25 кругов даже лидировал, но из-за большого количества аварий и слабого разгона авто, не мог закрепиться на вершине. А за 21 круг до финиша, когда Алонсо пробовал прорваться сквозь пелотон, на его машине взорвался мотор, и испанцу пришлось сойти. К моменту схода у Алонсо было лучшее среднее время прохождения кругов среди всех участников гонки.

"Гонка была веселая, и, по-моему, мы показали хорошую скорость, ехали в группе лидеров.

Состязаться со звездами овальных гонок и при этом быть конкурентоспособным – просто здорово!

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Жаль, что вск закончилось вот так, ведь, по крайней мере, мы заслуживали того, чтобы финишировать. Кто знает, какое место мы могли занять? Если я еще вернусь в Индианаполис, у меня уже будет определенный опыт, и в следующий раз все будет проще. Спасибо серии IndyCar, Индианаполису и всем болельщикам, это был один из лучших месяцев моей карьеры", - отметил после финиша Алонсо.

Отметим, что в тоже время, Феттель выиграл Гран-при Монако, Хэмилтон стал седьмым.