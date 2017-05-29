Фернандо Алонсо
 

Фернандо Алонсо. Фото: EPA/Scanpix

Пилот Andretti Autosport Такумо Сато одержал победу в 101-й гонке Инди-500. Это первая победа не только для Сато на знаменитой трассе, но и для японских гонщиков. Вторым финишировал пилот Team Penske Элио Кастроневеш, третьим – новичок гонки Эд Джонс, выступающий за Dale Coyne Racing.

Испанский пилот Формулы-1 Фернандо Алонсо стабильно ехал в первой десятке, на протяжении 25 кругов даже лидировал, но из-за большого количества аварий и слабого разгона авто, не мог закрепиться на вершине. А за 21 круг до финиша, когда Алонсо пробовал прорваться сквозь пелотон, на его машине взорвался мотор, и испанцу пришлось сойти. К моменту схода у Алонсо было лучшее среднее время прохождения кругов среди всех участников гонки.

"Гонка была веселая, и, по-моему, мы показали хорошую скорость, ехали в группе лидеров.

Состязаться со звездами овальных гонок и при этом быть конкурентоспособным – просто здорово!

Реклама

Жаль, что вск закончилось вот так, ведь, по крайней мере, мы заслуживали того, чтобы финишировать. Кто знает, какое место мы могли занять? Если я еще вернусь в Индианаполис, у меня уже будет определенный опыт, и в следующий раз все будет проще. Спасибо серии IndyCar, Индианаполису и всем болельщикам, это был один из лучших месяцев моей карьеры", - отметил после финиша Алонсо.

Отметим, что в тоже время, Феттель выиграл Гран-при Монако, Хэмилтон стал седьмым.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Langstiņi, 169000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 68800 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR

reklama.vesti.lv

Обнаружено, как погода влияет на сон Hi-Tech

Обнаружено, как погода влияет на сон

Уверен, что помнишь ПДД? Проверь себя! Hi-Tech

Уверен, что помнишь ПДД? Проверь себя!

Где Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс проводят медовый месяц Wo&Men

Где Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс проводят медовый месяц

Такая красотка еще и управляет самолетами с сотней пассажиров Wo&Men

Такая красотка еще и управляет самолетами с сотней пассажиров

Ни в коем случае не открывайте эти файлы Hi-Tech

Ни в коем случае не открывайте эти файлы

Автогонки

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SEKRETĀRI/-U (UZ NOTEIKTU LAIKU) ...
SEKRETĀRI/-U (UZ NOTEIKTU LAIKU) ...
SCALA PROGRAMMĒTĀJS/-A
SCALA PROGRAMMĒTĀJS/-A
SCALA DEVELOPER
SCALA DEVELOPER
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 