Озолиньш назначен главным тренером рижского «Динамо»

 

Фото: Ieva Makare / LETA

Новым главным тренером рижского «Динамо» назначен легендарный латышский защитник Сандис Озолиньш, сообщает официальный сайт команды.

Совет клуба рассмотрел несколько латвийских и зарубежных кандидатов, но отдал предпочтение Озолиньшу, который именно в этой команде завершил свою карьеру игрока.

В конце апреля председатель совета рижского «Динамо» Юрис Савицкис с надеждой говорил о возможном подписании главного тренера сборной Латвии Боба Хартли. Однако затем обозреватель «Спорт-экспресс» Игорь Еронко со ссылкой на Гирта Анкипанса сообщил, что Хартли не станет главным тренером «Динамо».

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В прошлом сезоне 44-летний Озолиньш занимал должность одного из ассистентов главного тренера «Динамо» Нормунда Сейейса.

В прошлом году рижское «Динамо» осталось на последнем месте среди 14 команд Западной конференции и на предпоследней 28-й позиции в общей таблице КХЛ.

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