Месси в четвертый раз в карьере завоевал «Золотую бутсу»

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси по итогам сезона-2016/17 стал обладателем «Золотой бутсы» — награды, которая ежегодно вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов.

29-летний аргентинец в завершившемся чемпионате Испании провел 34 матча и забил 37 голов, набрав, таким образом, 74 зачетных очка.

Второе место занял форвард лиссабонского «Спортинга» Бас Дост, замкнул тройку лучших нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг.

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Месси завоевал награду в четвертый раз в карьере. Ранее он становился лучшим бомбардиром европейских чемпионатов в 2010, 2012 и 2013 годах.

По этому показателю Лионель сравнялся с нападающим мадридского «Реала» Криштиану Роналду, который в минувшем сезоне забил 25 голов в испанской «Примере».