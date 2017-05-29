Фигуристка Медведева вновь покорила сердца японцев в образе Сейлор Мун

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева приняла участие в съемках шоу на японском телевидении. Россиянка поучаствовала в танцевальном конкурсе в образе героини аниме Сейлор Мун из одноименного популярного мультфильма.

Евгения приняла участие в игре, попытавшись максимально точно повторить танцевальные движения персонажа в музыкальном автомате.

Видео зажигательного танца опубликовано на официальной странице Олимпийского комитета России в Twitter.

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Видео

Отметим, что фигуристка уже не в первый раз примеряет образ знаменитого персонажа. Так, в прошлом году в костюме Сейлор Мун она покорила сердца японцев на шоу Dreams of Ice.



Сейлор Мун - персонаж популярного японского мультсериала про девушек-воинов в матросках, названных в честь Луны и планет Солнечной системы.







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