Один из самых богатых спортсменов мира арестован в пьяном виде

 

Фото: AP/Scanpix

Американский гольфист Тайгер Вудс арестован во Флориде за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, сообщает The Telegraph со ссылкой на данные полиции.

Сотрудники полиции задержали Вудса около трех часов ночи по местному времени. Его освободили из-под стражи в 10:50, он провел в участке более 7 часов. О грозящем гольфисту наказании не сообщается.

Вудс — 14-кратный победитель турниров серии Мэйджор (самые престижные соревнования в мужском гольфе) и уступает по этому показателю лишь Джеку Никлаусу, в активе которого 18 титулов. В 2009 году Вудс стал первым в истории спортсменом-миллардером.

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