«Барселона» объявила о назначении нового главного тренера клуба

Эрнесто Вальверде
 

Эрнесто Вальверде. Фото: REUTERS/Scanpix

Новым главным тренером испанского футбольного клуба «Барселона» назначен 53-летний испанский специалист Эрнесто Вальверде. Об этом на пресс-конференции объявил президент каталонцев Хосеп Бартомеу.

Как сообщает пресс-служба команды, контракт с тренером рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон. Официальное представление Вальверде пройдет в четверг.

«Вальверде имеет талант, знания и опыт, которые нам необходимы, - отметил Бартомеу. - Он труженик, обладает философией игры и стилем работы, подходящими нашему клубу, а также приверженцем использования высоких технологий в тренировках и играх».

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Во главе «Барселоны» Вальверде сменил Луиса Энрике, который заранее объявил, что покинет клуб по завершении сезона.

Последние четыре сезона Вальверде возглавлял «Атлетик» из Бильбао. В минувшем сезоне команда под его руководством занял седьмое место в чемпионате Испании.

В бытность игроком он выступал за «Барселону» в период с 1988 по 1990 годы на позиции нападающего. Тренерскую карьеру начал в 2001 году, войдя в тренерский штаб испанского «Атлетика», а затем возглавив клуб. С тех пор он успел поработать в испанских клубах «Эспаньол», «Вильярреал» и «Валенсия», а также в греческом «Олимпиакосе».


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