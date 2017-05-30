Гольфист Вудс отрицает, что был пьян в момент задержания полицией

Известный американский гольфист Тайгер Вудс отрицает, что был пьян в момент ареста в штате Флорида. Вудс в опубликованном в понедельник сообщении объяснил свое состояние непрогнозируемой реакцией организма на выписанные врачом лекарства.

«Я хочу, чтобы общественность знала — алкоголь был не при чем. Произошла неожиданная реакция на медикаменты, которые распространяются по назначению врача. Я не сообразил, что смесь таких медикаментов сильно повлияла на меня», — приводит слова Вудса агентство Reuters.

Ранее стало известно, что полиция задержала 41-летнего спортсмена около его дома в 3:00 по местному времени более чем на семь часов. Как заявила представитель правоохранительных органов Кристин Райтлер, после ареста Вудс был доставлен в тюрьму округа Палм-Бич и через несколько часов выпущен под личное поручительство, без уплаты залога.

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