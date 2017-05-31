Теннисиста изгнали с «Ролан Гаррос» за приставания к репортеру

 

Фото: Скриншот видео

Теннисист Максим Хаму был изгнан с Открытого чемпионата Франции из-за того, что целовался и обнимался с тележурналисткой, пытавшейся взять у него интервью в прямом эфире.

Как сообщает The Telegraph, организаторы турнира Большого шлема лишили Максима аккредитации на Roland Garros, запретив ему посещать эти соревнования. Федерация тенниса Франции (FFT) назвала поведение спортсмена неприемлемым и призвала изучить этот эпизод комиссию по разрешению спорных вопросов.

21-летний спортсмен, попавший на турнир по специальному приглашению (wild card), в первом же круге проиграл уругвайцу Пабло Куэвасу. Несмотря на неудачу, после матча он был в крайне приподнятом расположении духа и принялся приставать к репортеру телеканала «Евроспорт» Мали Томас, пытавшейся задать ему несколько вопросов.

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Журналистка сопротивлялась настойчивым объятиям и поцелуям, но все же дослушала ответ до конца. Позднее в интервью Huffington Post France она рассказала, что действия Хаму были для нее крайне неприятными. «Если бы я не была в прямом эфире, то ударила бы его», - призналась она.

Хаму извинился за свои действия на своей странице в социальной сети Facebook, и канал Eurosport извинения принял.

«Мы искренне сожалеем об инциденте, произошедшем во время интервью. Поведение собеседника было крайне неуместным, мы никоим образом не допускаем такого поведения. Мали - уважаемый журналист, мы рады, что ей были принесены извинения», - говорится в заявлении телеканала.


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