Французский теннисист предложил сопернику «отвалить» вместо рукопожатия

На протяжении встречи игроки проявляли неуважение друг к другу, в частности Клижан прикладывал палец к виску, намекая на психическую неуравновешенность Локоли. Француз в свою очередь имитировал хромую походку соперника.

One of the great non-handshakes between Klizan and Lokoli 😂 #RG17 pic.twitter.com/nihRTAGjEF— Eurosport UK (@Eurosport_UK) May 30, 2017