Французский теннисист предложил сопернику «отвалить» вместо рукопожатия

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Французский теннисист Лоран Локоли отказался пожимать руку словаку Мартину Клижану, жестом отправив соперника прочь, после матча первого круга «Ролан Гаррос» - сообщает портал Lenta.ru со ссылкой на страницу Eurosport UK в Twitter.

На протяжении встречи игроки проявляли неуважение друг к другу, в частности Клижан прикладывал палец к виску, намекая на психическую неуравновешенность Локоли. Француз в свою очередь имитировал хромую походку соперника.

Twitter

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