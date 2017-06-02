В Риге состоится турнир по гимнастике среди ветеранов

3 июня в Олимпийском гимнастическом центре (Гростонас 6Б) пройдет 19 международный турнир по спортивной гимнастике среди ветеранов. Начало турнира в 14.00. Вход - свободный.

Традиционно в турнире примут участие чемпионы Мира, Европы, Олимпийских игр, а так же другие титулованные спортсмены более чем из 10 стран.

Перед турниром для ветеранов предлагаются тренировки в Олимпийском гимнастическом центре. В прошлом году победителями в абсолютном первенстве среди мужчин стали: 1-ое место Юрий Тёмный из Молдавии. Среди женщин - Лариса из Латвии. Латвийские ветераны, завоевали первые места в своих возрастных категориях.

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Идея организации турнира среди ветеранов гимнастики появилась 18 лет назад. Началом послужил первый открытый чемпионат Латвии по спортивной гимнастике, организованный Олегом Дриго, Геннадием Дриго (тренеры Гимнастического олимпийского центра) и Брониславом Константиновичем (сейчас директор Рижской гимнастической школы). В начале соревнования организовывались больше в шутку, но со временем и благодаря помощи Евгения Сапроненко (вице-чемпион Олимпийских игр-2004 в спортивной гимнастике), Игоря Вихрова (чемпион Олимпийских игр-2000 в спортивной гимнастике) и многочисленных друзей турнира, соревнования проходят на международном уровне.