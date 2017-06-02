Бриедис будет биться за приз Мухаммеда Али

Bokseris Mairis Briedis piedalās preses konferencē, kurā informē par cīņu turnīru
 

Bokseris Mairis Briedis piedalās preses konferencē, kurā informē par cīņu turnīru. Фото: Ieva Lūka / LETA

Компания Comosa AG, организатор нового ежегодного турнира в профессиональном боксе — Всемирной боксерской суперсерии, которая уже получила название боксерской Лиги чемпионов, назвала первых трех боксеров тяжелого веса, которые примут участие в соревновании.

За приз, названный именем Мухаммеда Али, точно будут соревноваться чемпион мира по версии WBC Майрис Бриедис (22-0, 18 KO), обладатель титула по версии IBF Мурат Гассиев (24-0, 17 KO), а также бывший чемпион мира по этим версиям Кшиштоф Влодарчик (53-3-1, 37 KO).

Имена еще пяти боксеров в этой категории будут названы в ближайшее время, ведь организаторы анонсировали в июле в Монако жеребьевку турнира.

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Судя по именам первых трех боксеров, есть вероятность что и чемпион мира по версии WBO Александр Усик примет участие в турнире. Четвертьфинальные поединки должны пройти в сентябре/октябре.

Отметим, что общий призовой WBSS составит 50 миллионов долларов. Кроме соревнований среди тяжеловесов, состоится турнир во втором среднем весе. Боксеры будут бороться за трофей Мохаммеда Али, а также за 10 миллионов долларов, которые полагаются за победу.

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