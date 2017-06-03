Буффон: «Финал Лиги чемпионов - это не битва между мной и Роналду»

Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон перед финальным матчем Лиги Чемпионов в Кардиффе заявил, что не ставит себя на один пьедестал с нападающим мадридского «Реала» Криштиану Роналду и даже не мечтает об этом.

«Журналисты должны распускать слухи, но я не тщеславный - я не ставлю себя на один пьедестал с Роналду и даже не мечтаю об этом. У нас совершенно разные роли. Моя - защищать ворота, его - поражать их. Мы полные противоположности. Все, что я могу сделать, - это не пропустить. У него гораздо больше возможностей решить исход матча. Рад, что СМИ видят матч в Кардиффе как битву между мной и Криштиану, но это выдумки», - цитирует Буффонаофициальный сайт УЕФА.

Чемпион Европы-2016 в составе сборной Португалии Роналду становился лучшим бомбардиром турнира на протяжении четырех последних сезонов, в текущем розыгрыше Роналду отделяет один гол от этого звания (у Месси 11 забитых мячей).

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Буффон - чемпион мира 2006 года и серебряный призер чемпионата Европы-2012 в составе сборной Италии, многократный чемпион Италии в составе «Ювентуса». В случае победы в Кардиффе 39-летний вратарь самым возрастным победителем Лиги чемпионов.