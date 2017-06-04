«Реал» второй год подряд выиграл Лигу чемпионов

 

Фото: AP/LETA

На стадионе «Миллениум» в Кардиффе состоялся финальный матч футбольной Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» победил туринский «Ювентус».

В первом тайме стороны обменялись голами: на гол португальца Криштиану Роналду (20') великолепным ударом через себя ответил хорват Марио Манджукич (27') - 1:1.

После перерыва неоспоримым преимуществом завладел испанский клуб, сумевший не только вырваться вперед, но к середине тайма поставить перед итальянцами неразрешимую задачу: сначала отличился бразилец Карлос Касемиро (61'), а потом дубль оформил Роналду (64') - 3:1.

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Теоретические шансы «Ювентуса» испарились в концовке встречи, когда колумбиец Хуан Куадрадо (84') покинул поле из-за второй желтой карточки, а победную точку в матче поставил испанец Марко Асенсио (90') - 4:1.

Таким образом, «Реал» стал первым клубом в истории Лиги чемпионов, которому удалось выиграть самый престижный клубный трофей Европы два раза подряд. Мадридский клуб теперь является 12-кратным победителем турнира (с учетом предшествовавшего соревнованию Кубка чемпионов).

К слову, португалец Роналду стал лучшим бомбардиром турнира, забив 12 мячей. На один точный удар он опередил своего главного конкурента последних лет Лионеля Месси из «Барселоны».

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