Жертвами терактов в Лондоне стали шесть человек

Полиция Лондона полагает, что в ночных терактах погибли шесть человек. Об этом сообщил руководитель антитеррористического отдела британской полиции Марк Роули.
Он также добавил, что были убиты трое нападавших.
«На данном этапе мы полагаем, что шесть человек погибли, не считая трех нападавших, убитых полицией», – приводятся слова Роули в Twitter лондонской полиции.
Assistant Commissioner Mark Rowley statment on #LondonBridge & #BoroughMarket incidents https://t.co/V51g4lp9Y3 pic.twitter.com/7yl3xrsZil— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 4 июня 2017 г.
Напомним, вечером 3 июня на мосту в центре Лондона микроавтобус наехал на людей. Также сообщалось, что неизвестный, вооруженный ножом, совершил нападение на ресторан недалеко от моста. Полиция объявила эти два инцидента терактами.