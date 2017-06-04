«Питтсбург» проиграл «Нэшвиллу» в третьем матче финала Кубка Стэнли

«Нэшвилл Предаторз» добился победы в первом домашнем матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги против «Питтсбург Пингвинз». Субботняя встреча на Bridgestone Arena завершилась победой хозяев льда со счетом 5:1.

У победителей шайбы забросили Роман Йоси, Фредерик Годро, Джеймс Нил, Крэйг Смит и Маттиас Экхольм. В составе «Питтсбурга» отличился лишь Джейк Гюнцель. Первой звездой матча был признан голкипер «Хищников» Пекка Ринне, отразивший 27 бросков.

Лидеры гостей Евгений Малкин и Сидни Кросби впервые не нанесли ни одного броска в створ ворот в одном матче плей-офф.

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Малкин продолжает лидировать в кубковой гонке бомбардиров, на счету российского форварда 26 очков (9 шайб + 17 передач).

«Питтсбург» по-прежнему ведет в серии до четырех побед (2-1). Четвертый матч финала Кубка Стэнли состоится в понедельник также на домашней арене «Нэшвилла».





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