Севастова разгромно проиграла в третьем круге «Ролан Гаррос»

Лучшая теннисистка Латвии Анастасия Севастова в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции с разгромным счетом 6:1, 6:1 уступила хорватке Ппетре Мартич. Продолжительность поединка составила всего 48 минут.
Отметим, что в рейтинге WTA Мартич занимает 290 место, тогда как Севастова - девятнадцатое.
Хорватка выиграла 21 розыгрыш, допустила 13 невынужденных ошибок, тогда как Севастова сделала 10 «виннерсов» при 26 собственных неточностях. Мартич сумела не уступить ни одного гейма на своей подаче.