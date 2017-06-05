Роналду и Месси вошли в символическую сборную Лиги чемпионов

 

Фото: AP/LETA

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил символическую сборную Лиги чемпионов по итогам сезона-2016/17. В состав dream team вошли два голкипера, пять защитников, шесть полузащитников и пять форвардов.

Как сообщает UEFA.com, состав символической сборной главного футбольного еврокубка выглядит следующим образом:

Голкиперы: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Ян Облак («Атлетико»).

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Защитники: Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Серхио Рамос, Марсело, Дани Карвахаль (все - «Реал»), Диего Годин («Атлетико»).

Полузащитники: Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич, Иско (все - «Реал»), Миралем Пьянич («Ювентус»), Тьемуэ Бакайоко («Монако»).

Нападающие: Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси («Барселона»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Килиан Мбаппе («Монако»), Роберт Левандовски («Бавария»).

Напомним, что Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в рекордный пятый раз подряд. Четыре сезона подряд - с 2008/09 по 2011/12 - лидерства было у Лионеля Месси.

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