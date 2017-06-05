ВИДЕО: Лучшие голы Лиги чемпионов сезона 2016-2017

Марио Манджукич
 

Марио Манджукич. Фото: AP/Scanpix

УЕФА опубликовал десятку лучших голов в Лиге чемпионов по итогам сезона-2016/17.

Первое место в рейтинге занял гол Марио Манджукича в финале против мадридского «Реала» (1:4).

Топ-10 лучших голов сезона в Лиге чемпионов по версии УЕФА:

Реклама

1. Марио Манджукич («Ювентус» – «Реал»)
2. Карлос Касемиро («Реал» – «Наполи»)
3. Томас Делейни («Копенгаген» – «Брюгге»)
4. Арьен Роббен («Бавария» – «Арсенал»)
5. Гонсало Игуаин («Монако» – «Ювентус»)
6. Месут Озил («Лудогорец» – «Арсенал»)
7. Антуан Гризманн («Атлетико» – «Ростов»)
8. Дани Алвес («Ювентус» – «Монако»)
9. Криштиану Роналду («Реал» – «Спортинг»)
10. Алексис Санчес («Арсенал» – «Лудогорец»)

Еще по этой теме
«Реал» второй год подряд выиграл Лигу чемпионов

«Реал» второй год подряд выиграл Лигу чемпионов


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 52500 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 55000 EUR
Дом
Дом, Rāmava, 160000 EUR

reklama.vesti.lv

Кожевникова показала, как выглядит в бикини после рождения двоих Showbiz

Кожевникова показала, как выглядит в бикини после рождения двоих

Анна Седокова впервые предстала на снимке с будущим мужем Showbiz

Анна Седокова впервые предстала на снимке с будущим мужем

Молодые латвийские дизайнеры показали авангард на воде Wo&Men

Молодые латвийские дизайнеры показали авангард на воде

Экстремал катается на гироскутере на краю крыши небоскреба Hi-Tech

Экстремал катается на гироскутере на краю крыши небоскреба

Mrs Top of the World 2017: закулисье шоу и секреты красавиц Wo&Men

Mrs Top of the World 2017: закулисье шоу и секреты красавиц

Футбол

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTU/-I/ ...
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTU/-I/ ...
NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CI METĀ ...
NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CI METĀ ...
KLIENTU SERVISA VADĪTĀJU
KLIENTU SERVISA VADĪTĀJU
CUSTOMER SERVICE MANAGER
CUSTOMER SERVICE MANAGER
http://alkoutlet.lv

Темы

 