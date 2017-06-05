ВИДЕО: Лучшие голы Лиги чемпионов сезона 2016-2017

УЕФА опубликовал десятку лучших голов в Лиге чемпионов по итогам сезона-2016/17.
Первое место в рейтинге занял гол Марио Манджукича в финале против мадридского «Реала» (1:4).
Топ-10 лучших голов сезона в Лиге чемпионов по версии УЕФА:
1. Марио Манджукич («Ювентус» – «Реал»)
2. Карлос Касемиро («Реал» – «Наполи»)
3. Томас Делейни («Копенгаген» – «Брюгге»)
4. Арьен Роббен («Бавария» – «Арсенал»)
5. Гонсало Игуаин («Монако» – «Ювентус»)
6. Месут Озил («Лудогорец» – «Арсенал»)
7. Антуан Гризманн («Атлетико» – «Ростов»)
8. Дани Алвес («Ювентус» – «Монако»)
9. Криштиану Роналду («Реал» – «Спортинг»)
10. Алексис Санчес («Арсенал» – «Лудогорец»)
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