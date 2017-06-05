ВИДЕО: Лучшие голы Лиги чемпионов сезона 2016-2017

УЕФА опубликовал десятку лучших голов в Лиге чемпионов по итогам сезона-2016/17.

Первое место в рейтинге занял гол Марио Манджукича в финале против мадридского «Реала» (1:4).

Топ-10 лучших голов сезона в Лиге чемпионов по версии УЕФА:

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1. Марио Манджукич («Ювентус» – «Реал»)

2. Карлос Касемиро («Реал» – «Наполи»)

3. Томас Делейни («Копенгаген» – «Брюгге»)

4. Арьен Роббен («Бавария» – «Арсенал»)

5. Гонсало Игуаин («Монако» – «Ювентус»)

6. Месут Озил («Лудогорец» – «Арсенал»)

7. Антуан Гризманн («Атлетико» – «Ростов»)

8. Дани Алвес («Ювентус» – «Монако»)

9. Криштиану Роналду («Реал» – «Спортинг»)

10. Алексис Санчес («Арсенал» – «Лудогорец»)

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