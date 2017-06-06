Известная гонщица чудом выжила при взрыве автомобиля на скорости 500 км/ч

Соревнованиях по дрэг-рейсингу в американском штате Нью-Гэмпшир едва не стали последними в карьере известной гонщицы Кортни Форс. Она едва не погибла после того, как ее автомобиль взорвался на скорости более 500 километров в час, сообщает Daily Star.

Вскоре после старта автомобиль Кортни внезапно взорвался на скорости 330 миль в час (почти 531 км/ч) и врезался в отбойник.

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28-летняя пилотесса не получила никаких травм и сама выбралась из кокпита.

Примечательно, что этот ужасный инцидент не напугал Форс, и уже на следующий день она заняла второе место в финальной гонке.

Кортни Форс - младшая из трех дочерей бывшего гонщика Джона Форса, который завоевал 16 титулов чемпиона США в драг-рейсинге. Две сестры Кортни - Эшли и Бриттани - также пошли по стопам отца.