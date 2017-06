Четвертьфинал French Open: дождь прервал игру Остапенко против Возняцки

Сначала теннисисткам мешал играть порывистый ветер, а потом над стадиономи и вовсе нависла большая туча.

Пошёл дождь. Остановили матчи на всех кортах. Остапенко ведёт 5:2.

Матчи отложили. Ожидается, что игры на кортах начнутся не раньше 17:45. Хотя в данный момент дождя нет, но, видимо, ожидают ещё осадки в ближайшее время.

Корты накрыты брезентами.

Молния на фоне корта.

This is kinda scary to wait outside. Stay safe, everyone! pic.twitter.com/kkPLbjhSYr— moruni (@morunien) June 6, 2017