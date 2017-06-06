Четвертьфинал French Open: дождь прервал игру Остапенко против Возняцки

Елена Остапенко
 

Елена Остапенко. Фото: LETA/Reuters

Из-за сильного ветра и дождя во вторник во время второго сета была остановлена игра латвийской теннисистки Елены Остапенко и Каролины Возняцки из Дании на открытом чемпионате (French Open).

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Сначала теннисисткам мешал играть порывистый ветер, а потом над стадиономи и вовсе нависла большая туча.

Пошёл дождь. Остановили матчи на всех кортах. Остапенко ведёт 5:2.

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Матчи отложили. Ожидается, что игры на кортах начнутся не раньше 17:45. Хотя в данный момент дождя нет, но, видимо, ожидают ещё осадки в ближайшее время.

Дождь прервал игру Остапенко в четвертьфинале French Open

Фото: Дождь прервал игру Остапенко в четвертьфинале French Open0

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Корты накрыты брезентами.

Молния на фоне корта.

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