Четвертьфинал French Open: дождь прервал игру Остапенко против Возняцки

Из-за сильного ветра и дождя во вторник во время второго сета была остановлена игра латвийской теннисистки Елены Остапенко и Каролины Возняцки из Дании на открытом чемпионате (French Open).
- Остапенко впервые вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема» 4 июня 2017 г.
- Остапенко вышла в четвертый круг French Open 2 июня 2017 г.
Сначала теннисисткам мешал играть порывистый ветер, а потом над стадиономи и вовсе нависла большая туча.
Пошёл дождь. Остановили матчи на всех кортах. Остапенко ведёт 5:2.
📢 ☔ Rain delay
Matches won't recommence until 4.45pm CEST. #RG17 pic.twitter.com/msotBgRlKL— Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2017
Матчи отложили. Ожидается, что игры на кортах начнутся не раньше 17:45. Хотя в данный момент дождя нет, но, видимо, ожидают ещё осадки в ближайшее время.
Rain has stopped. pic.twitter.com/zpckDhZHGF— The Overrule (@theoverrule) June 6, 2017
Корты накрыты брезентами.
Молния на фоне корта.
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This is kinda scary to wait outside. Stay safe, everyone! pic.twitter.com/kkPLbjhSYr— moruni (@morunien) June 6, 2017