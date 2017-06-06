Остапенко впервые в карьере вышла в полуфинал на турнире «Большого шлема»

19-летняя Елена Остапенко переписала историю латвийского тенниса и впервые в карьере вышла в полуфинал на турнире «Большого шлема». Остапенко стала самой молодой полуфиналисткой «Ролан Гаррос» с 2007 года, когда до этой стадии добралась сербская теннисистка Ана Иванович. Матч закончился со счетом 4:6, 6:2, 6:2.
- Остапенко впервые вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема» 4 июня 2017 г.
- Остапенко вышла в четвертый круг French Open 2 июня 2017 г.
В чемпионской гонке Остапенко уже поднялась на девятое место.
OMG
I'm gonna die! Number 9!#Ostapenko #RG17 pic.twitter.com/8Kdl6GrSUZ— V (@vanistrator) June 6, 2017
19yo Jelena Ostapenko is the youngest player to advance to the women's SF in Paris since Ivanovic in 2007. Beats Wozniacki 4-6 6-2 6-2 #RG17 pic.twitter.com/hDi7lEVSXK— Reem Abulleil (@ReemAbulleil) June 6, 2017
Остапенко успешно завершила вторую партию, обыграв экс-первую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки. Ещё в первом сете стало видно, что находит игру Елена. Поймала она ритм и стала чаще пробивать соперницу.
Ошибок во втором сете стало куда меньше. Сама датчанка практически не атаковала, а вот неточности были. Затем при счёте 5:2 былиа трёхчасовая пауза из-за дождя, но не дрогнула после перерыва Остапенко и подала на сет. Впереди - третья партия.
Third set!
Jelena Ostapenko battles back to force a decider 4-6, 6-2 vs Wozniacki--> https://t.co/5T57wT90y8 #RG17 pic.twitter.com/KpzW5OJi1i— WTA (@WTA) June 6, 2017
Из-за сильного ветра и дождя во вторник во время второго сета была остановлена игра латвийской теннисистки Елены Остапенко и Каролины Возняцки из Дании на открытом чемпионате (French Open).
В Париже прошел дождь с градом. Начались первые приготовления к возможному возобновлению матчей. Сгоняют воду с кортов.
Sweeping water off tarps on Chatrier. No rain at present. #RG17 pic.twitter.com/Dnn85GMtUU— Douglas Robson (@dougrobson) June 6, 2017
Есть надежда, что в ближайшее время погода всё-таки даст возможность доиграть встречи.
Напомним, что сначала теннисисткам мешал играть порывистый ветер, а потом над стадиономи и вовсе нависла большая туча.
Пошёл дождь. Остановили матчи на всех кортах. Остапенко ведёт 5:2.
📢 ☔ Rain delay
Matches won't recommence until 4.45pm CEST. #RG17 pic.twitter.com/msotBgRlKL— Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2017
Матчи отложили. Ожидается, что игры на кортах начнутся не раньше 17:45. Хотя в данный момент дождя нет, но, видимо, ожидают ещё осадки в ближайшее время.
Rain has stopped. pic.twitter.com/zpckDhZHGF— The Overrule (@theoverrule) June 6, 2017
Корты накрыты брезентом.
Молния на фоне корта.
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This is kinda scary to wait outside. Stay safe, everyone! pic.twitter.com/kkPLbjhSYr— moruni (@morunien) June 6, 2017