Остапенко впервые в карьере вышла в полуфинал на турнире «Большого шлема»

Елена Остапенко
 

Елена Остапенко. Фото: LETA/Reuters

 

19-летняя Елена Остапенко переписала историю латвийского тенниса и впервые в карьере вышла в полуфинал на турнире «Большого шлема». Остапенко стала самой молодой полуфиналисткой «Ролан Гаррос» с 2007 года, когда до этой стадии добралась сербская теннисистка Ана Иванович. Матч закончился со счетом 4:6, 6:2, 6:2.

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В чемпионской гонке Остапенко уже поднялась на девятое место.

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Остапенко успешно завершила вторую партию, обыграв экс-первую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки. Ещё в первом сете стало видно, что находит игру Елена. Поймала она ритм и стала чаще пробивать соперницу.

Ошибок во втором сете стало куда меньше. Сама датчанка практически не атаковала, а вот неточности были. Затем при счёте 5:2 былиа трёхчасовая пауза из-за дождя, но не дрогнула после перерыва Остапенко и подала на сет. Впереди - третья партия.

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Из-за сильного ветра и дождя во вторник во время второго сета была остановлена игра латвийской теннисистки Елены Остапенко и Каролины Возняцки из Дании на открытом чемпионате (French Open).

В Париже прошел дождь с градом. Начались первые приготовления к возможному возобновлению матчей. Сгоняют воду с кортов.

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Есть надежда, что в ближайшее время погода всё-таки даст возможность доиграть встречи.

Напомним, что сначала теннисисткам мешал играть порывистый ветер, а потом над стадиономи и вовсе нависла большая туча.

Пошёл дождь. Остановили матчи на всех кортах. Остапенко ведёт 5:2.

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Матчи отложили. Ожидается, что игры на кортах начнутся не раньше 17:45. Хотя в данный момент дождя нет, но, видимо, ожидают ещё осадки в ближайшее время.

Дождь прервал игру Остапенко в четвертьфинале French Open

Фото: Дождь прервал игру Остапенко в четвертьфинале French Open0

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Корты накрыты брезентом.

Молния на фоне корта.

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